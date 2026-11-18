Klimawandel bedroht den Algenanbau

Steigende Wassertemperaturen setzen den Algenzüchterinnen auf Sansibar zu. Um ihre Lebensgrundlage zu sichern, verlegen manche den Anbau in tiefere Gewässer. Doch vielen fehlen dafür Geld, Ausrüstung und Ausbildung. Der neue Copernicus-Ozeanbericht zeigt, wie weitreichend sich die Weltmeere verändern.

Von Kizito Makoye | 18. November 2026

Dar es Salaam (IPS/afr) – Fatuma Makame hat den Algenanbau in den flachen Küstengewässern Sansibars gelernt, wo schon ihre Eltern arbeiteten. Heute zieht es sie weiter hinaus aufs Meer: In den seichten Gewässern beeinträchtigen steigende Temperaturen das Wachstum der Algen und machen sie anfälliger für Krankheiten.

Weiter draußen sind die Bedingungen oft günstiger. Doch der Anbau in tieferem Wasser erfordert ein Boot, geeignete Ausrüstung und Erfahrung mit stärkeren Strömungen. Makame schloss sich deshalb der Kooperative The Mwani Zanzibar Mamas an, die gemeinsam ein Boot und Anbaugeräte anschaffte. Seither erzielt sie nach eigenen Angaben höhere und verlässlichere Ernten.

Vor einer ähnlichen Entscheidung stehen immer mehr Algenzüchterinnen auf Sansibar. Wer es sich leisten kann, verlegt die Anbauflächen in tiefere Gewässer. Die anderen müssen dort weiterarbeiten, wo die Bedingungen zunehmend schwieriger werden.

Weltmeere speichern immer mehr Wärme

Wie stark sich die Ozeane verändern, dokumentiert der zehnte Copernicus Ocean State Report, der am 30. September 2026 veröffentlicht wurde. Mercator Ocean International erstellte ihn im Rahmen des europäischen Copernicus-Meeresdienstes. Im Mittelpunkt stehen die Erwärmung der Weltmeere, der steigende Meeresspiegel und die fortschreitende Versauerung.

Nach Einschätzung von Pierre Bahurel, Generaldirektor von Mercator Ocean International, sind diese Entwicklungen und die Schädigung mariner Ökosysteme eng miteinander verbunden. Die Gesellschaft müsse dauerhaft in der Lage sein, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und sich darauf vorzubereiten.

Allein 2025 nahmen die Weltmeere dem Bericht zufolge zusätzlich 23 Zettajoule Wärme auf – ungefähr das 40-Fache des weltweiten Energieverbrauchs desselben Jahres. Auch der Meeresspiegel steigt schneller: Zwischen 1999 und 2025 betrug der globale Anstieg durchschnittlich 3,8 Millimeter pro Jahr, zwischen 2012 und 2025 bereits 4,2 Millimeter. Die Versauerung nahm von 1985 bis 2025 um rund 17 Prozent zu.

Diese globalen Werte erklären keine einzelnen Ernteausfälle auf Sansibar. Sie zeigen jedoch den langfristigen Wandel, auf den sich Küstengemeinden einstellen müssen.

Eine wichtige Einkommensquelle unter Druck

Auf den sansibarischen Inseln Unguja und Pemba sichert der Algenanbau Tausenden Haushalten ein Einkommen. Besonders viele Frauen arbeiten in diesem Wirtschaftszweig. Sie befestigen junge Algen an Leinen, pflegen sie im Wasser und trocknen die Ernte für den Verkauf. Fallen die Erträge aus, fehlt Geld für Lebensmittel, Schulgebühren und die nächste Anbausaison.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat dokumentiert, wie höhere Wassertemperaturen das Algenwachstum beeinträchtigen und Krankheiten begünstigen können. Doch tiefere, kühlere Gewässer bieten nicht nur Vorteile: Stärkere Strömungen können die Algen beschädigen. Viele Produzentinnen können zudem nicht schwimmen oder haben keine geeignete Ausrüstung, um dort sicher zu arbeiten. Niedrige Verkaufspreise erschweren Investitionen zusätzlich.

Ähnliche Probleme hat die tansanische Meereswissenschaftlerin Narriman Jiddawi auf der weiter südlich gelegenen Insel Songo Songo untersucht. In einer vom Institute of Marine Sciences beauftragten Studie dokumentierte sie ungewöhnlich hohe Wassertemperaturen und Krankheitsanzeichen an aufgegebenen Anbauflächen im seichten Wasser. „An vielen Anbauflächen in flachen Gezeitenzonen, wo die Algen früher gut gewachsen sind, funktioniert die Zucht nicht mehr“, erklärt Jiddawi.

Inselgemeinschaften besonders verletzlich

Der Copernicus-Bericht untersucht auch die Meeresgebiete kleiner Inselentwicklungsländer, international als Small Island Developing States (SIDS) bezeichnet. Seit 1960 haben sich demnach die Gewässer in den ausschließlichen Wirtschaftszonen aller untersuchten Inselstaaten erwärmt. Rund 65 Prozent ihrer gesamten Meeresfläche sind seit 1999 von einem beschleunigten Meeresspiegelanstieg betroffen. Bei den kleinen Inselentwicklungsländern im Indischen Ozean liegt dieser Anteil bei 33 Prozent.

Sansibar gehört zu Tansania und zählt nicht zu den SIDS. Die Zahlen lassen sich daher nicht unmittelbar auf den Archipel übertragen. Sie verdeutlichen aber die Gefährdung von Inselgemeinschaften, deren Einkommen und Lebensräume eng mit dem Meer verbunden sind.

Karina von Schuckmann, Direktorin des Copernicus Ocean State Report, betont, dass kleine Inselentwicklungsländer mehrere Folgen des Ozeanwandels gleichzeitig erleben. Neben dem steigenden Meeresspiegel erhöhe die Erwärmung den Druck auf Korallenriffe, Fischerei und Küstengemeinden. Für die betroffenen Staaten sei dies bereits eine wirtschaftliche, entwicklungspolitische und sicherheitspolitische Herausforderung.

Korallenriffe und Küsten gefährdet

Korallenriffe bieten zahlreichen Fischarten Lebensraum und schwächen die Wucht der Wellen ab. Für Küstengemeinden sind sie deshalb als Nahrungsgrundlage und natürlicher Schutz wichtig. Hohe Wassertemperaturen können jedoch Korallenbleichen auslösen. Wiederholen sich solche Hitzeereignisse, haben geschädigte Riffe immer weniger Zeit, sich zu erholen.

Auch auf Sansibar sind erhebliche Schäden dokumentiert. Wissenschafter*innen der State University of Zanzibar werteten Beobachtungsdaten aus den Jahren 1992 bis 2016 aus. Nach den El-Niño-Ereignissen von 1998 und 2016 stellten sie starke Rückgänge der Bedeckung durch lebende Steinkorallen fest. Das Ausmaß unterschied sich deutlich zwischen den untersuchten Riffen.

Verschmutzung und schädliche Fischereipraktiken belasten die Ökosysteme zusätzlich. Werden diese lokalen Belastungen verringert, kann das die Widerstandsfähigkeit der Riffe stärken. Die Erwärmung des Indischen Ozeans hält es allerdings nicht auf.

Hinzu kommt der steigende Meeresspiegel. Eine Untersuchung der Weltbank stuft Sansibar und die Küstenregionen des tansanischen Festlands als gefährdet durch Erosion, Überschwemmungen sowie Schäden an Infrastruktur und Meereslebensräumen ein.

Die Behörden müssen deshalb entscheiden, welche Siedlungen geschützt und wo neue Bauvorhaben eingeschränkt werden sollten. Dafür brauchen sie wissenschaftliche Daten über Gezeiten, Stürme, Riffe und Mangroven ebenso wie das Wissen der Küstenbewohner*innen. Diese können oft genau benennen, wo das Wasser bereits Häuser und Straßen erreicht.

Neue Methoden und zusätzliche Einnahmen

Verschiedene Initiativen sollen die Algenproduktion auf Sansibar widerstandsfähiger machen. Im Rahmen des Agriculture and Fisheries Development Programme erhielten Algenzüchterinnen auf Unguja und Pemba Schulungen zu Anbau, Ernte, Verarbeitung und Vermarktung.

Verbesserte Trockengestelle und Solartrockner sollen die Ernte vor Verunreinigungen durch Sand und Schäden durch Regen schützen. So lassen sich Verluste nach der Ernte verringern.

Andere Ansätze zielen auf zusätzliche Einkommensquellen. Die FAO schulte Algenzüchterinnen an Sansibars Ostküste beispielsweise in der Seegurkenzucht. Diese könnte die Einnahmen einzelner Familien ergänzen, setzt aber geeignete Standorte, Ausrüstung und verlässliche Absatzmöglichkeiten voraus. Sie kommt deshalb nicht für alle Haushalte infrage.

Auch eine finanzielle Absicherung wird geprüft. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) arbeitet mit den Katastrophenschutzbehörden Sansibars und dem Ministerium für Blaue Wirtschaft und Fischerei an einem Konzept für eine Klimarisikoversicherung für Algenzüchter*innen auf Unguja und Pemba.

Bislang liegt lediglich ein Vorschlag vor. Ob eine solche Versicherung hilft, hängt davon ab, welche Schäden sie abdeckt, wie hoch die Beiträge sind und wie rasch Entschädigungen ausgezahlt werden.

Anpassung muss leistbar sein

Für Fatuma Makame hat sich der Beitritt zur Kooperative ausgezahlt. Das gemeinsam angeschaffte Boot und die Ausrüstung ermöglichten ihr, den Anbau weiter hinaus aufs Meer zu verlegen.

Viele andere Produzentinnen arbeiten weiterhin in den flachen Küstengewässern. Um Makames Beispiel folgen zu können, brauchen sie nicht nur Ausrüstung und Ausbildung. Sie müssen auch das finanzielle Risiko tragen können, falls eine neue Anbaumethode scheitert.

Der Copernicus-Bericht beschreibt den Wandel der Weltmeere über Jahrzehnte. Für Sansibars Algenzüchterinnen wird er bei jeder neuen Anbausaison konkret: Wo können sie ihre nächsten Algenleinen befestigen? (Ende)

Titelbild: Algenzüchterinnen pflegen ihre Kulturen vor Sansibar. Steigende Wassertemperaturen gefährden diese wichtige Einkommensquelle. (Foto: Zuberi Mussa / IPS)