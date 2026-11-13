Wie Extremwetter die Psyche belastet

Eine Studie aus vier afrikanischen Ländern zeigt, dass psychische Erkrankungen bei von Extremwetterereignissen betroffenen Menschen häufiger sind. Auf der COP31 fordern Forscher*innen deshalb, psychologische Hilfe in die Katastrophenvorsorge und die Soforthilfe aufzunehmen.

Von Ignatius Banda | 13. November 2026

Antalya (Türkei) und Bulawayo (Simbabwe), 12. November 2026 (IPS/afr) – Überschwemmungen. Extreme Hitze. Dürren. Viele Gemeinden in Afrika haben all das erlebt. Hilfsorganisationen haben darauf mit Nothilfe reagiert und die Betroffenen mit Lebensmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern versorgt. Laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen werden die Mittel dafür jedoch immer knapper.

Vor diesem Hintergrund fordern Wissenschaftler*innen afrikanische Regierungen und Hilfsorganisationen auf, ihren Umgang mit Extremwetterereignissen zu ändern. Schon bei der Vorsorge und in der Hilfe nach einer Katastrophe sollen sie die psychischen Folgen von Überschwemmungen stärker berücksichtigen.

Nach Angaben des Africa Center for Strategic Studies verzeichneten 27 afrikanische Länder im Jahr 2024 ungewöhnlich starke Niederschläge. Rund elf Millionen Menschen waren betroffen. Mehr als 2.500 Menschen kamen durch Überschwemmungen ums Leben, vier Millionen mussten ihr Zuhause verlassen. Gemeinden verloren zudem Hunderttausende Nutztiere. Solche Verluste können Familien schwer treffen, die schon zuvor kaum über die Runden kamen.

Mentale Gesundheit soll mehr Gewicht bekommen

Ein afrikanisches Forschungsteam aus Psychiatrie, Epidemiologie, Klimawissenschaft und Medizin haben im Rahmen des Projekts „Weather Events und Mental Health in Africa“ (WEMA) untersucht, wie sich Überschwemmungen und andere Extremwetterereignisse auf die psychische Gesundheit der Betroffenen auswirken.

Rund um die UN-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya findet dieser Zusammenhang zunehmend Beachtung. Die Forscher*innen fragen, was Menschen brauchen, um die Folgen einer Überschwemmung auch nach der unmittelbaren Nothilfe zu bewältigen.

Widerstandsfähige Gesundheitsinfrastruktur und klimaresiliente Städte zählen zu den Schwerpunkten der COP31-Aktionsagenda. Afrikanische Wissenschafter*innen drängen darauf, dass psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung in den Klimaverhandlungen mehr Gewicht bekommen.

Das WEMA-Projekt bringt Forschungseinrichtungen und Nichtregierungsorganisationen zusammenbringt. Unter der Leitung von Collins Iwuji vom Africa Health Research Institute untersuchte das Team die Folgen von Überschwemmungen in Burkina Faso, Mosambik, Kenia und Südafrika.

Das Team betont, dass genauer erforscht werden müsse, wie Menschen die Folgen des Klimawandels erleben. Das gelte besonders für Gemeinden, die aufgrund sozialer und struktureller Benachteiligung besonders gefährdet sind.

Die Ergebnisse seien für Afrika insgesamt nicht repräsentativ, erweiterten aber die Erkenntnisse über die psychischen Folgen von Überschwemmungen in den untersuchten Regionen. Die Studie wirft damit auch die Frage auf, welche Unterstützung Familien brauchen, wenn sie ihr Zuhause oder ihre Lebensgrundlage verlieren und mit Trauer umgehen müssen.

Weltweiter Nachholbedarf

Eine Analyse von United for Global Mental Health kam 2025 zu dem Ergebnis, dass die meisten nationalen Pläne zur Klimaanpassung psychische Gesundheit nicht berücksichtigen. Wo sie erwähnt werde, bleibe es häufig bei einem kurzen Verweis ohne entsprechende Maßnahmen.

Sanae Okamoto, die an der Universität der Vereinten Nationen in Maastricht zu Klimawandel und psychischer Gesundheit forscht, beziffert den Anteil der Gesundheitsbudgets, den Regierungen weltweit für psychische Gesundheit ausgeben, auf rund zwei Prozent. Mit der Verschärfung der Klimakrise müsse dieser Anteil steigen.

Das WEMA-Team will mit seiner Studie dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. Auch in Europa befassen sich Fachleute verstärkt mit den psychischen Folgen des Klimawandels. Die Aussicht auf einen besonders starken El Niño macht es im südlichen Afrika umso dringlicher, sich auf diese Belastungen vorzubereiten.

Laut WEMA nehmen die direkten und indirekten Folgen des Klimawandels für die psychische Gesundheit bereits rasch zu. Besonders stark trifft es Menschen, die ohnehin gefährdet oder gesellschaftlich ausgegrenzt sind.

Klimaangst und die Sorge um die Zukunft

In der Forschung hat sich inzwischen der Begriff „Klimaangst“ etabliert. Er beschreibt die Sorge vor den Folgen des Klimawandels und hilft, dessen breitere psychische Auswirkungen zu erfassen. Journal of Environmental Psychology

„In allen vier Ländern haben wir festgestellt, dass Menschen, die Überschwemmungen ausgesetzt waren, häufiger unter psychischen Erkrankungen litten als Menschen, die keine Überschwemmung erlebt hatten“, sagt WEMA-Projektleiter Collins Iwuji.

„Ohne die Überschwemmungen hätte es in unserer Studienpopulation ein Viertel weniger Fälle psychischer Erkrankungen gegeben“, ergänzt Iwuji im Gespräch mit dem Bhekisisa Centre for Health Journalism, dem Medienpartner des Projekts.

Eine 2021 in The Lancet Planetary Health veröffentlichte Studie zur Klimaangst befragte 16- bis 25-Jährige in Australien, Brasilien, Finnland, Frankreich, Indien, Nigeria, auf den Philippinen, in Portugal, im Vereinigten Königreich und in den USA. Die ForscherÜinnen betonen, dass der Klimawandel weitreichende Folgen für die Gesundheit und Zukunft von Kindern und jungen Menschen hat. Zugleich haben diese nur begrenzte Möglichkeiten, den Schaden abzuwenden. Das macht sie besonders anfällig für Klimaangst.

Das WEMA-Team begründet seine Untersuchung mit der bislang dünnen Datenlage zu den konkreten Auswirkungen von Extremwetter auf die psychische Gesundheit in Afrika. Weitere Forschung soll dazu beitragen, politische und praktische Maßnahmen zu entwickeln.

„Psychologische Unterstützung muss Teil der Katastrophenvorsorge und der Hilfe im Katastrophenfall sein“, betont Iwuji. Psychologische Erste Hilfe müsse unmittelbar nach einem solchen Ereignis verfügbar sein. Sechs Monate später sei es dafür zu spät.

Oxfam kritisiert Anreise mit Privatjets

Nach Angaben von Oxfam sind 2026 bislang weltweit mehr als 8.000 Menschen bei Überschwemmungen ums Leben gekommen. Das ist der höchste Stand seit 2013. In mehr als 100 Ländern wurden zudem monatliche Temperaturrekorde verzeichnet.

Laut Oxfam haben die Emissionen einer Person aus dem reichsten Prozent der Weltbevölkerung im Schnitt 34-mal so stark zu heutigen extremen Hitzewellen beigetragen wie die einer durchschnittlichen Person und 100-mal so stark wie die einer Person aus der ärmsten Hälfte der Weltbevölkerung.

Oxfam-Geschäftsführer Amitabh Behar bezeichnete die Rekorde als absehbare Folgen einer auf fossilen Brennstoffen beruhenden Wirtschaft. Wer am meisten zur Erderhitzung beitrage, sei zugleich am besten vor ihren Folgen geschützt.

Die Daten der Plattform Polluterjet zeigen, dass seit dem 7. November 117 Privatjets am Flughafen Antalya gelandet sind. Sie verursachten geschätzte 950 Tonnen CO₂. (Stand: 13. November 2026)

Der Privatjet des nigerianischen Milliardärs Aliko Dangote legte auf dem Weg von Lagos nach Antalya rund 4.370 Kilometer zurück. Dabei entstanden laut Oxfam schätzungsweise 30 Tonnen CO₂. Das entspricht ungefähr dem Ausstoß einer durchschnittlichen Person in sechs Jahren. Bei der COP30 im Vorjahr wurden 66 Privatjetflüge registriert. (Ende)

Titelbild: Menschen waten durch eine überschwemmte Straße in Lekki, Lagos in Nigeria. (Foto: Ben Iwara / Pexels)