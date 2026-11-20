Wie Kenia Ebola eindämmte

Kenia konnte auf seinen ersten Ebola-Fall rasch reagieren, weil das Land schon Monate zuvor Gesundheitskräfte geschult und digital vernetzt hatte. Caroline Kisia plädiert dafür, solche Netzwerke in Afrika dauerhaft zu stärken.

Kommentar von Caroline Kisia | 20. November 2026

Nairobi (IPS/afr) – Am 11. November wurde Kenias letzter Ebola-Patient aus der Behandlung entlassen. Nur 37 Tage zuvor hatte das Land seinen ersten Ebola-Fall überhaupt registriert. Sollten in den folgenden sechs Wochen keine neuen Fälle auftreten, wird Kenia am 23. Dezember offiziell für ebolafrei erklärt. Bislang wurde im Land keine Übertragung innerhalb der Bevölkerung festgestellt.

Darauf kann Kenia stolz sein. Der Erfolg war das Ergebnis gezielter Vorbereitung. Bereits im Juni, kurz nachdem in Uganda und der Demokratischen Republik Kongo Ebola-Ausbrüche gemeldet worden waren, lud Kenias nationales Institut für öffentliche Gesundheit (KNPHI) einen ugandischen Epidemiologen ein. Er vermittelte rund 200 kenianischen Gesundheitskräften, warum es darauf ankommt, jedem Warnsignal und jedem ungeklärten Todesfall nachzugehen. Zu diesem Zeitpunkt lag Kenias erster Fall noch Monate in der Zukunft.

Als Kenia am 6. Oktober seinen ersten Fall meldete, reagierte das Institut umgehend. Zweimal pro Woche bot es landesweit Online-Schulungen für Gesundheitskräfte und für Fachleute an, die das Infektionsgeschehen überwachen. Die Erfahrungen aus Uganda erwiesen sich als entscheidend, insbesondere bei der Nachverfolgung von Kontakten. Sie halfen den kenianischen Gesundheitsbehörden, die Infektionskette zu unterbrechen.

Bei einem Ebola-Ausbruch kommt es darauf an, rasch zu reagieren und die Menschen zu erreichen, die vor Ort handeln müssen. Das gelang dem KNPHI, weil die digitalen Netzwerke schon bestanden, bevor Ebola Kenia erreichte. Meine Organisation, Project ECHO, unterstützt solche Netzwerke. Afrikanische Länder sollten mehr in sie investieren, gerade in der Zeit zwischen zwei Krisen.

Wer vor Ort Vertrauen genießt, erkennt Warnsignale früh

Digitale Netzwerke geben den Menschen vor Ort mehr Gehör. Sie sind unser stärkster Rückhalt bei künftigen Ausbrüchen. Gesundheitskräfte, Vertreter*innen lokaler Behörden, religiöse Autoritäten, zivilgesellschaftliche Gruppen und Freiwillige, die das Vertrauen der Bevölkerung genießen, bemerken ungewöhnliche Krankheitsfälle oft früher als die offiziellen Meldesysteme.

Die Zusammenarbeit mit Menschen, die vor Ort Verantwortung tragen, verbindet internationales Fachwissen mit der Kenntnis lokaler Gepflogenheiten. Bei Ebola hat sich etwa gezeigt, wie sehr es die Eindämmung erschweren kann, wenn traditionelle Bestattungsrituale übergangen werden. Wer diese Bräuche kennt und in der Gemeinde Vertrauen genießt, kann helfen, medizinische Empfehlungen so umzusetzen, dass sie vor Ort angenommen werden.

Investitionen in digitale Netzwerke stärken die Gesundheitsversorgung vor Ort langfristig. Das ist umso wichtiger, weil die jüngsten Kürzungen bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und anderen globalen Gesundheitsprogrammen vielerorts die Personalausstattung geschwächt haben.

Netzwerke, die lokale Gesundheitskräfte einbinden, bringen auch zwischen Ausbrüchen Wissen und Informationen in die Gemeinden. Das ist ebenso wichtig wie die unmittelbare Reaktion im Ernstfall.

Was Senegal, Sambia und Sudan zeigen

Im Senegal bietet das Institut Pasteur Online-Schulungen zu hämorrhagischen Fiebern und anderen Viruserkrankungen an. Damit erreicht es Gesundheitskräfte im frankofonen Westafrika und darüber hinaus.

Sambias Regierung setzt seit mehr als einem Jahrzehnt auf digitale Lernnetzwerke. Regionale und lokale Anlaufstellen ermöglichen es Gesundheitskräften, sich direkt mit Fachleuten im In- und Ausland auszutauschen. So kommen aktualisierte Empfehlungen schneller bei ihnen an. Zugleich können erfahrene Kolleg*innen sie begleiten, und der Austausch im Netzwerk wirkt beruflicher Isolation entgegen.

Auch in Konfliktgebieten haben sich digitale Netzwerke als erstaunlich belastbar erwiesen. Seit 2023 leidet der Sudan unter Bürgerkrieg, Völkermord und geschlechtsspezifischer Gewalt. Über ein internationales Netzwerk, das in enger Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort aufgebaut wurde, schulen Fachleute aus verschiedenen Ländern sudanesische Gesundheitskräfte in der Versorgung von Menschen, die Vergewaltigungen oder andere Gewalt erlebt haben. Manche Schulungen laufen wegen der geringen Bandbreite über Telegram. Mitunter finden sie spätabends statt, wenn die Internetverbindung stabiler ist.

Senegal, Sambia und Sudan zeigen, was möglich ist, wenn digitale Technik diejenigen stärkt, die vor Ort Verantwortung tragen. Bei der Eindämmung des laufenden Ebola-Ausbruchs und bei der Vorbereitung auf künftige Krisen sollten wir diese Erfahrungen in größerem Umfang nutzen.

Wir werden weiterhin hoch spezialisiertes Fachwissen und moderne Medizin brauchen. Ebenso wichtig sind Investitionen in Netzwerke, die Menschen in den betroffenen Gemeinden erreichen und ihre kulturellen Gepflogenheiten berücksichtigen. Einfache digitale Werkzeuge können lokales Fachwissen schnell und kostengünstig stärken und besser zur Geltung bringen. Davon profitieren im Ernstfall einzelne Gemeinden ebenso wie ganze Länder.

Das kenianische Gesundheitsinstitut konnte beim ersten Ebola-Fall auf eine vorhandene digitale Infrastruktur zurückgreifen. Innerhalb weniger Tage erreichten wichtige Informationen die Gesundheitskräfte und die für die Überwachung des Infektionsgeschehens zuständigen Fachleute im ganzen Land. Afrika braucht mehr solcher Netzwerke, damit sie Gemeinden auf dem ganzen Kontinent erreichen. Das schützt die Menschen vor Ort und damit uns alle. (Ende)

Dr. Caroline Kisia ist Afrika-Direktorin von Project ECHO. Die Organisation vernetzt Gesundheitsfachkräfte und unterstützt sie mit digitalen Fortbildungen, unter anderem zur Vorbereitung auf Krankheitsausbrüche.

Titelbild: Kenia setzte bei der Vorbereitung auf Ebola auf digitale Fortbildungen und den Austausch mit Fachleuten aus Uganda. (KI-generiertes Symbolbild)