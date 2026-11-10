COP31: Betroffene fordern Mitsprache

In Tharaka in Zentralkenia bauen Bäuerinnen und Bauern wieder alte Hirsesorten an, die mit Trockenheit zurechtkommen. Kenianische Organisationen wollen solche Erfahrungen bei der UN-Klimakonferenz COP31 in Antalya einbringen. Sie fordern, dass die Menschen vor Ort mitbestimmen, welche Maßnahmen zur Klimaanpassung gefördert werden.

Von Isaiah Esipisu | 10. November 2026

Nairobi (IPS/afr) – Beim Tharaka Biocultural Festival im kenianischen County Tharaka-Nithi, östlich des Mount Kenya, tauschten Bäuerinnen und Bauern traditionelles Saatgut aus. Einige der alten Sorten waren fast verschwunden. Auch Gerichte, die in der Region seit Generationen zubereitet werden, standen im Mittelpunkt.

Vor der Aussaat 2026 beteten Menschen aus Tharaka am Kibuuka-Schrein für ihr Saatgut. Der heilige Ort liegt an einem Wasserfall des Tana-Flusses. Er erinnert an Kibuuka, der in den mündlichen Überlieferungen der Tharaka als spiritueller Führer, Heiler und Regenmacher gilt.

„Das hier ist eine halbtrockene Region. Unsere Vorfahren haben Sorten angebaut, die selbst unter solchen schwierigen klimatischen Bedingungen zuverlässig gediehen“, sagt Simon Mitambo. Er leitet die Society for Alternative Learning and Transformation (SALT), die das Festival seit zehn Jahren organisiert.

Mitambo nennt als Beispiel die Canton-Melone. Viele junge Menschen hätten die Frucht zuvor noch nie gesehen. Dabei sei sie früher eine wichtige Zutat für Kathongo gewesen, ein Grundnahrungsmittel in Tharaka, bevor sich der Maisanbau verbreitete.

Die Bäuerinnen und Bauern bauen auch wieder alte Hirse- und Sorghumsorten sowie Augenbohnen an, die an das örtliche Klima angepasst sind. Die Menschen in Tharaka nutzen zudem wieder gemeinsame Weideflächen. Das hilft, die natürliche Vegetation und die Artenvielfalt zu erhalten.

Bei einem Workshop vor der COP31 forderten kenianische Organisationen die eigene Verhandlungsdelegation auf, solche Beispiele in Antalya einzubringen. Für Amyn Khan, den kommissarischen Vorsitzenden der Kenya Climate Change Working Group (KCCWG), zeigen sie, wie Anpassung vor Ort gelingen kann. Alte Sorten, die mit den örtlichen Bedingungen zurechtkommen, könnten den bäuerlichen Betrieben helfen, wieder verlässlicher zu ernten.

Wer soll Klimagelder bekommen?

Auch die Verteilung der Klimagelder war Thema des Workshops. Die Teilnehmenden wandten sich gegen die Idee, die knappen Mittel auf die am wenigsten entwickelten Länder und kleine Inselentwicklungsländer zu konzentrieren. Nach ihren Angaben kam die Idee bei der Vorbereitungskonferenz auf Fidschi und beim Treffen des Weltklimarats in Addis Abeba zur Sprache.

Lydia Kimani, Geschäftsführerin der kenianischen Organisation Agribusiness for African Markets (AfAM), verweist auf Busia an der Grenze zwischen Kenia und Uganda. Auf beiden Seiten spüren die Menschen ähnliche Klimafolgen. Würde die Förderung auf diese Ländergruppen beschränkt, käme Uganda als eines der am wenigsten entwickelten Länder dafür infrage. Kenia fiele aus dieser Förderung heraus.

„Wer Klimafinanzierung erhält, allein vom Grenzverlauf abhängig zu machen, ist diskriminierend“, sagt Kimani. Die Mittel sollten weiterhin Entwicklungsländern zugutekommen. Falls der Kreis der Empfängerländer enger gefasst werde, solle Afrika ausdrücklich genannt werden.

Streitpunkt Ernährung und Viehhaltung

Im Vorfeld der COP31 sorgte ein Ernährungsvorschlag der Komoren für Widerspruch aus Kenia. Die Komoren wollten darüber beraten lassen, wie sich eine nachhaltigere Ernährung mit weniger tierischen und mehr pflanzlichen Lebensmitteln fördern lässt. Der Vorschlag stand zunächst auf der vorläufigen Tagesordnung zweier UN-Klimagremien. Zum Auftakt der Konferenz am 9. November zogen die Komoren den Punkt zurück.

Michael Okumu, einer der führenden Klimaverhandler Kenias, hatte zuvor angekündigt, sich gegen den Vorschlag auszusprechen. Er verwies auf Artikel 2 des Pariser Abkommens. Demnach sollen die Staaten die Anpassung an den Klimawandel und eine emissionsarme Entwicklung fördern, ohne die Nahrungsmittelerzeugung zu gefährden.

Kimani betont, wie wichtig die Viehhaltung für die Landwirtschaft ist. „Unsere Tiere liefern uns organischen Dünger, der unsere Böden seit Generationen gesund und fruchtbar hält“, sagt sie.

In Tharaka liefern Ziegen Milch und Fleisch und bringen kleinbäuerlichen Betrieben Einkommen. Sie kommen mit schwierigen klimatischen Bedingungen zurecht und spielen bei Ritualen und Hochzeiten eine wichtige Rolle. Für viele Viehhalterfamilien in Kenia, etwa bei den Maasai, Borana und Rendille, sind ihre Herden eine zentrale Lebensgrundlage.

Klimaschutz soll Lebensgrundlagen sichern

Die Teilnehmenden des Workshops forderten, beim Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft die Lebensgrundlagen der Menschen zu schützen und betroffene Gemeinden an Entscheidungen zu beteiligen. Jacqueline Kimeu, Klima- und Energieberaterin bei Christian Aid, warnt davor, die Umweltbelastungen und sozialen Kosten der Energiewende und des Rohstoffabbaus auf die Menschen vor Ort abzuwälzen. Auch Landwirtschaft und Ernährung müssten bei diesem Übergang berücksichtigt werden.

Nach Einschätzung der Universität der Vereinten Nationen wird sich in Antalya zeigen, ob aus politischen Zusagen verlässliche und leichter zugängliche Hilfen werden. Das gilt vor allem für die Anpassung an den Klimawandel und für Länder, die besonders stark von seinen Folgen betroffen sind. (Ende)

Titelbild: Frauen aus Tharaka, die traditionelles Saatgut bewahren, beten am Kibuuka-Schrein vor der Aussaat 2026. (Foto: Isaiah Esipisu / IPS)