Über afrika.info

Unser Netzwerk umfasst 150 afrikanische Korrespondent*innen in fast allen 55 Staaten des Kontinents.

Changing Perceptions. Nur 14 Kilometer trennen Europa von Afrika – doch wissen wir über keinen Erdteil weniger als über unseren Nachbarkontinent. Die großteils negativen Nachrichten beeinträchtigen die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das wollen wir ändern.



An Ort und Stelle. Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 setzt sich die Nachrichtenagentur afrika.info für eine differenzierte Wahrnehmung von Afrika ein. Dazu bauen wir auf einen Perspektivenwechsel: Wir arbeiten mit einem erstklassigen Netzwerk aus 150 afrikanischen Korrespondent*innen in fast allen 55 Staaten des Kontinents.



Unsere Expertise. afrika.info wird vom promovierten Afrikanisten Martin Sturmer geleitet. Unser Anspruch ist es, Informationen in höchster inhaltlicher Qualität anzubieten. Zu unseren Kunden zählen sowohl führende Medienhäuser als auch Unternehmen von Weltrang.