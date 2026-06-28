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Benin: Salzgewinnung im Wandel

Benin: Salzgewinnung im WandelJulienne Dekon gewinnt Salz nach traditioneller Art. (Foto: Neha Banka/IPS)

Über Jahrhunderte wurde Salz an Benins Küste mit Feuer und Mangrovenholz gewonnen. Heute setzen immer mehr Frauen auf Sonnenenergie. Ein internationales Projekt verbindet Tradition mit Nachhaltigkeit und stärkt Gesundheit, Umwelt und Einkommen.